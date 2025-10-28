Der US-Bundesstaat Texas hat die Hersteller des Schmerzmittels Tylenol, Johnson & Johnson und Kenvue, verklagt. Generalstaatsanwalt Ken Paxton warf den Konzernen am Dienstag vor, wissentlich die Verbindung des Medikaments zu Autismus und ADHS verschwiegen zu haben. Kenvue kündigte an, sich gegen die Klage zu verteidigen. «Paracetamol ist die sicherste Option zur Schmerzlinderung für schwangere Frauen während ihrer gesamten Schwangerschaft», teilte das Unternehmen mit. Man sei «zutiefst besorgt über die Verbreitung von Falschinformationen». J&J äusserte sich nicht zu der Klage, erklärte jedoch, Kenvue sei für «alle Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner rezeptfreien Produkte, einschliesslich Tylenol», verantwortlich.