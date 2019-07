Wie der Konzern am Montag mitteilte, waren die Ergebnisse zwar klinisch wichtig, allerdings nicht statistisch signifikant. Dies wäre aber das Ziel der Studie gewesen. Getestet wurde an Patienten, die an einer sogenannten diastolischen Herzinsuffizienz leiden. Bei dieser Form der Herzinsuffizienz weisen die Betroffenen meist eine noch relativ gut erhaltene systolische Pumpfunktion auf (Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF).

In der Studie wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Entresto (Sacubitril/Valsartan) dem aktiven Vergleichspräparat Valsartan gegenübergestellt. Die Studie verfehlte nur knapp die statistische Signifikanz für das Ziel, das Risiko eines kardiovaskulären Todes zu reduzieren und die nötigen Krankenhausaufenthalte bei Herzinsuffizienz zu verringern.

Für diese bestimmte Form der Herzinsuffizienz (HFpEF) gibt es laut Novartis derzeit keine zugelassene Therapie auf dem Markt. Wie es in einem Kommentar von der UBS nach den Quartalszahlen vor anderthalb Wochen hiess, ist die Behandlung von HFpEF gepflastert mit gescheiterten Versuchsreihen. Daher sei auch eine gewisse Hoffnung in das Novartis-Programm gesetzt worden.

Analysten könnten reagieren

Die Frage sei nun, wie stark Analysten diesen Behandlungsanasatz für Entresto bereits in ihren Umsatz-Modellen berücksichtigt haben, hiess es bei der UBS weiter. Zudem sei die Frage da, wie sehr ein mögliches Scheitern auf die Stimmung drücken könnte.

In der aktuellen Mitteilung betont John Tsai, der Chef der globalen Medikamentenentwicklung denn auch, dass die Daten klinische Vorteile einer Behandlung mit Sacubitril/Valsartan untermauerten. "Wir werden mögliche nächste Schritte mit klinischen Experten und Aufsichtsbehörden besprechen, während wir uns darauf vorbereiten, die vollständigen Ergebnisse auf dem ESC-Kongress 2019 in September zu präsentieren", kündigt Tsai in der Mitteilung an.

