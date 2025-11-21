Paramount wolle den Konzern inklusive seiner Kabelfernsehsender komplett übernehmen, hiess es weiter. Comcast, die Muttergesellschaft von NBCUniversal, sei an den Film- und Fernsehstudios sowie dem Bezahlsender HBO interessiert.
Netflix wiederum habe es auf das Studio- und Streaming-Geschäft abgesehen, um sich Zugang zu Filmreihen wie «Harry Potter» zu sichern.
Warner Bros Discovery hatte zuvor ein Übernahmeangebot in Höhe von 60 Milliarden Dollar abgelehnt und angekündigt, strategische Optionen zu prüfen. Stellungnahmen der genannten Unternehmen lagen zunächst nicht vor.
(Reuters)