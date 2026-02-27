«Angesichts des politischen ⁠Umfelds scheint eine Genehmigung durch die US-Bundesbehörden wahrscheinlich», schrieben die Analysten des Vermögensverwalters Cowen. Sie verwiesen auf die engen Verbindungen ‌von Larry Ellison zu US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte vor einigen Monaten zunächst angekündigt, sich in die Prüfung einer Warner-Übernahme einzuschalten, war dann aber zurückgerudert. Die Beteiligungsfirma von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner ist ‌einer von Paramounts Geldgebern für den Warner-Deal.