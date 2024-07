Eine offizielle Vereinbarung könnte Anfang Woche bekannt gegeben werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Die Zustimmung des Vorstands des unter hohen Schulden ächzenden Filmstudios folgt auf eine vorläufige Einigung in der vergangenen Woche, die den Verkauf von National Amusements, dem Mehrheitsaktionär von Paramount, an Skydance-Gründer David Ellison und seine Partner vorsieht.