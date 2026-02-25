Der Verwaltungsrat des Konzerns Warner Bros. Discovery will sich näher mit dem überarbeiteten Angebot von Paramount befassen, um zu klären, ob es dem bereits angenommenen Netflix -Vorschlag überlegen ist. Der Warner-Verwaltungsrat hält es seiner am Dienstag nach US-Börsenschluss veröffentlichten Mitteilung zufolge für realistisch, dass er zu der Einschätzung kommt, dass Paramount den besseren Deal bietet. Netflix hätte in diesem Fall gemäss der bisherigen Übernahmevereinbarung vier Tage Zeit für einen Konter.