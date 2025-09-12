Wettbewerb in der Medienbranche wird härter

Das Vorhaben unterstreicht den zunehmenden Wettbewerb in der Medienbranche. Traditionelle Anbieter versuchen, ihre Grösse zu steigern und ihre Streaming-Dienste zu stärken, da die Zuschauerzahlen im Fernsehen und die Werbeeinnahmen zurückgehen. Sie sehen sich einer verschärften Konkurrenz durch finanzstarke Technologiekonzerne wie Apple und Amazon ausgesetzt, die ebenfalls als Streaming-Anbieter tätig sind. «Es ist ein sehr machbares Geschäft, ich denke, es könnte sogar Sinn machen», sagte Douglas Arthur, Analyst bei Huber Research. «Sicherlich mangelt es der Familie Ellison nicht an Geld. Und jeder hat über die Konsolidierung bei Studios und Streaming gesprochen.»