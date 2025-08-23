Paramount Global und Skydance Media hatten ihre 8,4 Milliarden Dollar schwere Fusion Anfang des Monats abgeschlossen. Erst am Montag hatte das neue Unternehmen eine milliardenschwere Investition bekanntgegeben. Für 7,7 Milliarden Dollar sicherte sich Paramount Skydance die exklusiven US-Übertragungsrechte für eine Kampfsportserie für sieben Jahre.