Das Hyatt in Zürich, das 138 Zimmer beherbergt, liegt an der Beethovenstrasse in Zürich etwa fünf Gehminuten vom Paradeplatz. Zu nationaler Berühmtheit gelangte das Hotel vor zwei Jahren, als im Zuge des Prozesses gegen ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz Details einer "Krawallnacht" im Jahr 2014 mit Beteiligung von Vincenz und einer Geliebten publik wurden.