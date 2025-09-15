Der Vorschlag ist Teil eines im Juni vorgelegten umfassenden Plans zur Verschärfung der Schweizer Bankenvorschriften als Reaktion auf den Kollaps der Credit Suisse, die anschliessend von der UBS übernommen wurde. Insgesamt könnte die UBS bis zu 26 Milliarden Dollar an zusätzlichem Kernkapital zur Abwehr möglicher Krisen aufbringen müssen. Der Löwenanteil der neuen Vorgaben entfällt auf die Eigenkapitalunterlegung der Auslandsbeteiligungen. Über diese Vorgabe entscheidet das Parlament voraussichtlich im kommenden Jahr. Es bestehen Überschneidung zwischen zusätzlichen Kapitalanforderungen in Zusammenhang mit der Auslandsbeteiligungen sowie Software und Steuerguthaben.