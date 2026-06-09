Zuvor hatten Parlamentarier bereits einen separaten Kompromissvorschlag unterbreitet, der eine Mindestabsicherung von fünfzig Prozent mit CET1-Kapital vorsah. Dieser Vorschlag lag auch auf dem Tisch bei einer Marathonanhörung im letzten Monat, als Spitzenvertreter der Regierung und UBS-Führungskräfte gemeinsam vor Parlamentariern in einer hitzigen Sitzung in Bern erschienen.