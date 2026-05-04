Die zuständige Wirtschaftskommission des ‌Ständerats ⁠beschloss am Montag, weitere Optionen zu prüfen und die Debatte im ⁠August fortzusetzen. Damit dürfte eine Abstimmung in der gesamten Parlamentskammer frühestens im September stattfinden. ‌Angesichts der Tragweite der Entscheidung wolle man verschiedene ‌Versionen und Alternativen zum Vorschlag ​der Regierung eingehend und mit ausreichend Zeit diskutieren, teilte die Kommission nach Anhörungen von UBS-Managern und hochrangigen Beamten mit. Trotz der Verzögerung strebe das Parlament weiterhin einen zügigen Beschluss an, erklärten Abgeordnete.