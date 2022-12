Berset ist nach den Mitte-Vertretern Jean-Marie Musy und Joseph Deiss der dritte Freiburger in diesem Amt. Wie Berset war auch Musy zwei Mal Bundespräsident, 1925 und 1939. Bersets Präsidialjahr ist also das fünfte, in dem ein Freiburger den Regierungsvorsitz hat.