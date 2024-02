Die Sonderkommission des Schweizer Parlaments zur Untersuchung des Credit-Suisse-Debakels geht gegen Indiskretionen vor. In den vergangenen zwei Wochen seien wiederholt Medienberichte über mutmassliche Inhalte vereinzelter Anhörungen erschienen, wie die Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) am Freitag mitteilte. Als Reaktion habe der Ausschuss bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen unbekannt eingereicht. Die Kommission verurteile jegliche Verstösse gegen die Schweigepflicht, die nicht nur für die Kommissionsmitglieder, sondern für alle an den Sitzungen und den Befragungen teilnehmenden Personen gelte.