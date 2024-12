Die mit der Untersuchung beauftragte Parlamentskommission wird ihren Bericht zur Arbeit der Behörden im Vorfeld der staatlich orchestrierten Rettung der ehemals zweitgrössten Bank des Landes am Freitag vorlegen, teilte das Parlament am Mittwoch mit. Der Bericht der 14 Abgeordneten wird in der Politik und in der Schweizer Öffentlichkeit mit Spannung erwartet. Medienberichten zufolge muss wohl die Finanzmarktaufsicht (Finma) am meisten Kritik einstecken, aber auch das Finanzministerium und die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürften nicht ohne Schrammen davonkommen.