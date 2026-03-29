Die ‌Regierung in Washington hatte darauf gedrängt, eine im November getroffene vorläufige Vereinbarung bis Ende März in einen ​Vertrag umzuwandeln. Diese sieht vor, ​einen von US-Präsident Donald Trump ​im August verhängten Zoll von 39 Prozent auf Schweizer Produkte ‌auf 15 Prozent zu senken. Im Februar kippte der Oberste Gerichtshof der USA jedoch Trumps weltweite ​Zölle, ​woraufhin dieser einen ⁠neuen globalen Zoll von zehn Prozent ​verhängte. Im März ⁠leiteten die USA zudem neue Untersuchungen gegen ‌wichtige Handelspartner ein, darunter auch die Schweiz, was für weitere Unklarheit über den ‌Fortgang der Gespräche sorgte.