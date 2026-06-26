In der Washingtoner Hitze treffe er Trumps Handelsbeauftragten Jamieson Greer, um über die Zukunft der US-Zölle zu verhandeln. Da in den USA die gesetzliche Grundlage für die aktuellen Tarife am 23. Juli auslaufe, müsse Parmelin für die Schweizer Exportwirtschaft eine Anschlusslösung sichern. Die im Herbst notfallmässig vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent dürfe nicht fallen, so die Zeitung.