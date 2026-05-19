Im Zentrum des Gesprächs standen die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die europäische Sicherheit und die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen gleichgesinnten Partnern sei in der anspruchsvollen geopolitischen Lage besonders gross, hiess es am Dienstag nach dem Treffen in Berlin. Bundespräsident Guy Parmelin und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erörterten zudem die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Dafür brauche es gemäss beiden Seiten den Abbau von Handelshemmnissen, Nachhaltigkeit, die digitale Transformation sowie Innovation.