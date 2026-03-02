Die neuen Abkommen sollen die Beziehungen zwischen Bern und Brüssel stabilisieren und erweitern. «Es ist ein wichtiger Tag für die Europäische Union und für die Schweiz», sagte von der Leyen vor der Unterzeichnung der Verträge. Die Abkommen seien ausgeglichen, pragmatisch und würden einen gegenseitigen Nutzen bringen, sagte Parmelin an einem gemeinsamen Medienanlass.