Weiterer Dialog

Mit der neuen Offerte der Schweiz könnten die Verhandlungen mit den USA weitergeführt werden, sagte Keller-Sutter am Donnerstag in Bern vor den Medien. Der Bundesrat habe seine Offerte an die US-Regierung betreffend des Zollkonflikts bereits am Montag optimiert. Dies geschah, nachdem US-Präsident Donald Trump die Absichtserklärung nicht akzeptiert hatte. Die Entwicklung sei aber positiv. Das Verhandlungsteam des Staatssekretariats für Wirtschaft verweile noch in den USA.