Die Liberaldemokratische Partei (LDP) kommt Prognosen des öffentlich-rechtlichen Senders ​NHK zufolge auf 274 ‌bis 328 der 465 ‌Sitze im Unterhaus. Damit liegt sie deutlich über den für eine Mehrheit notwendigen 233 Mandaten. Die Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen ⁠vom Sonntag.

Die 64-jährige Sanae Takaichi ist seit Oktober Ministerpräsidentin und die erste Frau an der ​Spitze der japanischen Regierung. Sie hatte ‌die Führung der ‍LDP erst Ende vergangenen Jahres übernommen. Bei den ​Wählern punktet sie mit ihrem direkten Stil und dem Image einer harten Arbeiterin. Ihre ‌nationalistischen Aussagen und ihr ⁠Fokus auf Sicherheitspolitik belasten jedoch die ‌Beziehungen zum mächtigen Nachbarn China. An den Finanzmärkten sorgten ‍zudem ihre Versprechen von Steuersenkungen für Unruhe.

(Reuters)