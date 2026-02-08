Die Liberaldemokratische Partei (LDP) kommt Prognosen des öffentlich-rechtlichen Senders NHK zufolge auf 274 bis 328 der 465 Sitze im Unterhaus. Damit liegt sie deutlich über den für eine Mehrheit notwendigen 233 Mandaten. Die Prognosen basieren auf Nachwahlbefragungen vom Sonntag.
Die 64-jährige Sanae Takaichi ist seit Oktober Ministerpräsidentin und die erste Frau an der Spitze der japanischen Regierung. Sie hatte die Führung der LDP erst Ende vergangenen Jahres übernommen. Bei den Wählern punktet sie mit ihrem direkten Stil und dem Image einer harten Arbeiterin. Ihre nationalistischen Aussagen und ihr Fokus auf Sicherheitspolitik belasten jedoch die Beziehungen zum mächtigen Nachbarn China. An den Finanzmärkten sorgten zudem ihre Versprechen von Steuersenkungen für Unruhe.
(Reuters)