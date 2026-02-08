Die 64-jährige Sanae Takaichi ist seit Oktober Ministerpräsidentin und die erste Frau an der ​Spitze der japanischen Regierung. Sie hatte ‌die Führung der ‍LDP erst Ende vergangenen Jahres übernommen. Bei den ​Wählern punktet sie mit ihrem direkten Stil und dem Image einer harten Arbeiterin. Ihre ‌nationalistischen Aussagen und ihr ⁠Fokus auf Sicherheitspolitik belasten jedoch die ‌Beziehungen zum mächtigen Nachbarn China. An den Finanzmärkten sorgten ‍zudem ihre Versprechen von Steuersenkungen für Unruhe.