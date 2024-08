Was die Personalien und Nominierung angeht, ist somit in Chicago nicht mehr mit Überraschungen zu rechnen. Der Fokus soll stattdessen auf Inhalten und Wahlvorhaben liegen, wenngleich auch partygleiche Inszenierungen mit viel Pomp und Gloria nicht zu kurz kommen dürften. Breite Aufmerksamkeit der Medien ist Harris und Walz so oder so gewiss. Mehrere Sender planen Live-Übertragungen, auch aus dem Ausland haben sich zahlreiche Journalisten angekündigt.