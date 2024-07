«Nach der Ankündigung von Präsident Biden haben sich unsere Mitglieder sofort versammelt, um sich hinter der Kandidatin zu vereinen, die bereits in schwierigen Wahlkämpfen erfolgreich war und sich als Führungspersönlichkeit in den Bereichen bewährt hat, die den Amerikanern wichtig sind: reproduktive Freiheit, Verhinderung von Waffengewalt, Klimaschutz, Justizreform und Wiederaufbau der Wirtschaft», teilte der Präsident der Vereinigung der Demokratischen Parteikomitees der US-Bundesstaaten («Association of State Democratic Committees), Ken Martin, am Sonntag mit.