Die Aktie von Partners Group fällt am Dienstag zeitweise bis auf 592 Franken. Zuletzt notiert die Aktie kaum verändert. Nach wie vor notieren die Titel auf einem Mehrjahrestief.
Jefferies senkte am Dienstag das Kursziel für die Aktie der Partners Group auf 605 Franken von zuvor 710 und blieb bei der Einstufung «Hold». Die Analysten korrigierten zudem die Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 und 2027 um 10 beziehungsweise 11 Prozent.
Die Probleme bei den Evergreen-Fonds von Partners Group dürften die Erholung der verwalteten Vermögen verzögern. Der Jefferies-Analyst erwartet eine Erholung kaum vor 2028, falls das makroökonomische Umfeld keine günstigeren Voraussetzungen bietet.
Evergreen-Fonds sind offene, unbefristete Anlagevehikel, die privaten und institutionellen Investoren flexiblen Zugang zu Private Equity, Private Credit und Infrastruktur bieten. Die Private-Credit-Fonds sahen sich in diesem Jahr mit Rückgabeanträgen von Investoren konfrontiert, ausgelöst durch allgemeine Sorgen hinsichtlich der Kreditqualität sowie der Auswirkungen von KI auf Softwareunternehmen in Private-Equity-Portfolios.
Nach einer Welle von Rückgabewünschen in diesem Jahr begrenzte Partners Group die Rücknahmen bei seinem Flaggschiff-Fonds Global Value SICAV.
Vor Jefferies hatten zahlreiche weitere Analysten ihre Aussichten für die Aktie von Paertners Group gesenkt. Kürzlich hatte die UBS das Kursziel für die Papiere des Vermögensverwalters herabgesetzt. Wobei die Grossbank noch optimistischer blieb mit einem Kursziel von 670 (zuvor 705) Franken.