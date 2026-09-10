Die Fonds weisen zwar, so Venditti, eine starke langfristige Erfolgsbilanz auf, wobei die Performance mit 9 bis 9,5 Prozent pro Jahr nach Gebühren beziffert wird. Doch die Zinswende des Jahres 2022 führte in verschiedener Hinsicht zu einem Knick: Erstens gegenüber dem historischen Track-Record, zweitens gegenüber den angestrebten 10 bis 12 Prozent Nettoerträgen und drittens gegenüber der Performance von Evergreen-Fonds, die nach 2022 aufgelegt wurden und die man daher als neu bezeichnen kann.