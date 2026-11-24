Die Experten des Analyseunternehmens Morningstar haben ihre Auswahl der «European Dividend Leaders» per November 2026 überarbeitet. Dabei haben sie Nestlé aus den Dividenden-Lieblingen entfernt, dafür aber Partners Group als einen der führenden europäischen Dividendentitel herausgehoben.
Zur Selektion sind die Spezialisten um Morningstar-Analyst Fernando Luque vom Aktienuniversum des Morningstar «Europe Dividend Yield Focus Index» ausgegangen. Der Index enthält Aktien, die sich nach Einschätzung von Morningstar durch eine attraktive Dividendenrendite sowie eine starke finanzielle Qualität auszeichnen.
Auf dieses Portfolio von insgesamt rund 100 Titeln haben die Analysten vier spezifischere Kriterien angewendet und so ihre europäischen Dividenden-Leader bestimmt:
- Nachweis eines Dividendenwachstums über die vergangenen fünf Jahre hinweg
- Eine erwartete Dividendenrendite von über 4 Prozent
- Ein Burggraben-Rating von «Narrow» («schmal») oder «Wide» («breit»). Der Burggraben eines Unternehmens ist dessen Wettbewerbsvorteil, welcher die Konkurrenz auf Distanz hält und Gewinne sichert. Morningstar unterscheidet drei Kategorien von Burggräben: keinen, einen «schmalen» («narrow») sowie einen «breiten» («wide»). Ein schmaler Graben bedeutet, dass ein Unternehmen sich für mindestens zehn Jahre von der Konkurrenz abheben kann. Bei einem breiten Graben sind es mindestens zwanzig Jahre.
- Die Aktie handelt bei einem Abschlag von mehr als 15 Prozent gegenüber dem von Morningstar geschätzten fairen Wert.
Bei der Revision vom November hat Nestlé das letzte der vier Kriterien nicht mehr erfüllt. Die Aktie des Lebensmittelkonzerns war über mehrere Wochen hinweg auf etwas über 88 Franken - ein Anderthalbjahreshoch - gestiegen und hatte damit den fairen Wert gemäss Morningstar zu 99 Prozent erreicht. Sie handelte nur noch zu einem 1-prozentigen Abschlag gegenüber dem von den Analysten als angemessen beurteilen Wert. Also kostete das solide Abschneiden an der Börse Nestlé den Platz in der Auswahl von Dividenden-Titeln des amerikanischen Analyseunternehmens.
Anders erging es Partners Group. Der Privatmarktspezialist aus Baar hat die Prüfung der Analysten überstanden, wie diese berichten: Er hat die Dividende über deutlich mehr als die letzten fünf Jahre schrittweise erhöht. Die Rendite von über 7 Prozent zählt zu den höchsten am Schweizer Aktienmarkt. Der Burggraben wird mit «Narrow» («schmal») eingestuft - und das Verhältnis von Aktienkurs zu fairem Wert beträgt 0,71. Sprich: Partners Group handelt zu einem Abschlag von 29 Prozent gegenüber dem von Morningstar veranschlagten fairen Wert.
«Uns gefällt, dass die Gründer des Unternehmens den Grossteil ihrer Vergütung in Form von Dividenden und Kursgewinnen erhalten – genau wie die anderen Aktionäre. Dies steht in scharfem Kontrast zur Praxis bei vielen Mitbewerbern», schreiben die zuständigen Analysten ausserdem zu Partners Group.
Dass die Finanzgesellschaft zum Set der europäischen Dividenden-Leader von Morningstar gehört, ist eine positive Nachricht. Gerade die Einschätzungen, dass der Wettbewerbsvorteil über mehr als eine Dekade Bestand und die Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial haben soll, stützen die These, dass Partners Group ein attraktiver Dividendenzahler sei.
Dennoch ist der Morningstar-Bericht just neben verschiedenen Negativkommentaren anderer Analystengruppen zu Partners Group erschienen.
Aktuelles Beispiel: Am Dienstag hat der zuständige Experte der britischen Investmentbank Barclays das Rating für Partners Group von «Overweight» auf «Equal Weight» herabgesetzt sowie das Preisziel von 850 auf 710 Franken gesenkt. Der neue Zielwert steht noch knapp 13 Prozent über der aktuellen Notierung von 630 Franken. Dem Titel fehle es an klaren Impulsgebern, so der Barclays-Analyst, der auch seine Schätzung für den Gewinn je Partners-Group-Aktie um 5 Prozent gesenkt hat.
Am vergangenen Donnerstag hat Keefe, Bruyette & Woods (KBW) die Abdeckung mit einem «Sell»-Rating und einem Kursziel von 550 Franken aufgenommen. Dies, nachdem die US-Bank Goldman Sachs eine Woche zuvor von «Neutral» auf «Sell» sowie von 770 auf 610 Franken gegangen war.
Der Druck auf dem Privatmarktspezialisten könne im Jahr 2027 weiter bestehen, da die Zuflüsse in reife Evergreen-Fonds verhalten bleiben werden, hiess es in der Notiz von Goldman Sachs. «Wir haben eine deutliche Abschwächung der Wachstums- und Zuflussdynamik bei den reifen, semi-liquiden Produkten der Gruppe beobachtet, die sich vorwiegend an vermögende Privatkunden richten», so der zuständige Analyst weiter. Er ergänzte, dass die von ihm festgestellte Dynamik bei reifen Anlageprodukten eher ein für Partners Group spezifisches Phänomen und kein Hinweis auf eine allgemeine Schwachstelle im Privatmarktsektor sei.
Investorinnen und Investoren werden nun das Gesamtpaket bei Partners Group betrachten und dabei die vergleichsweise äusserst ansprechende Dividende, die Bewertung, die Stellung des Unternehmens im Markt sowie Chancen und Risiken des Geschäftsmodells abwägen. Eine Rückkehr der Aktie auf das letzte Zwischenhoch bei 1425 Franken oder auf das Allzeithoch von 1667 Franken scheint kurzfristig kaum realistisch. Eine mittelfristige Erholung ist derweil eher greifbar, wenn man sich am Kurszielkonsens von 810 Franken in den nächsten zwölf Monaten orientiert.
Neben Partners Group befinden sich auch der französische Pharmakonzern Sanofi und der Baukonzern Vinci unter den europäischen Dividenden-Leadern von Morningstar. Neben Nestlé wurde auch der Tabakkonzern British American Tobacco aus der Auswahl entfernt.