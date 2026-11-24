Bei der Revision vom November hat Nestlé das letzte der vier Kriterien nicht mehr erfüllt. Die Aktie des Lebensmittelkonzerns war über mehrere Wochen hinweg auf etwas über 88 Franken - ein Anderthalbjahreshoch - gestiegen und hatte damit den fairen Wert gemäss Morningstar zu 99 Prozent erreicht. Sie handelte nur noch zu einem 1-prozentigen Abschlag gegenüber dem von den Analysten als angemessen beurteilen Wert. Also kostete das solide Abschneiden an der Börse Nestlé den Platz in der Auswahl von Dividenden-Titeln des amerikanischen Analyseunternehmens.