Die negative Marktreaktion hält Julius Bär deshalb für übertrieben - die Valoren gaben seit der Publikation der Halbjahreszahlen um 7,8 Prozent nach. Der Analyst Degen bestätigt seine Kaufempfehlung aufgrund einer angemessenen Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,6x für das Jahr 2027 und einer Dividendenrendite von 6,7 Prozent. Weitere Argumente für den Titel seien eine überdurchschnittliche Wachstumsperformance, exzellente Margen und ein defensiveres Risikoprofil im Vergleich zum allgemeinen Private-Equity-Sektor.