Trotz der jüngsten Kursavancen bleibt die Ausgangslage anspruchsvoll. Ob aus der Gegenbewegung eine nachhaltige Trendwende wird, hängt nun vor allem davon ab, ob die Mittelabflüsse bei den betroffenen Fonds nachlassen und das Unternehmen wieder höhere erfolgsabhängige Gebühren erwirtschaftet. Auch eine Belebung der Verkäufe oder Normalisierung der Bewertungen von Portfoliounternehmen - insbesondere im Software- und Tech-Bereich - wäre ein positives Signal. Schliesslich dürfte auch die Zinsentwicklung in den USA, Europa und der Schweiz den weiteren Kursverlauf beim Privatmarktspezialisten massgeblich beeinflussen.