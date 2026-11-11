Fast unbemerkt hat die Aktie von Partners Group eine kräftige Aufholjagd hingelegt. Seit dem Tief von Mitte Oktober ist der Titel des Zuger Privatmarktspezialisten um mehr als 15 Prozent gestiegen. Am heutigen Dienstag handelt das Papier unverändert bei 679 Franken und notiert damit seit Anfang November auf einem Zwei-Monats-Hoch.
Die Kursavancen sind bemerkenswert, zumal die Aktie zuvor zu den grössten Verlierern unter den Schweizer Bluechips gehörte. Zur Erinnerung: Seit dem Höchststand im Frühjahr 2025 hatte Partners Group zwischenzeitlich mehr als die Hälfte des Börsenwerts eingebüsst. Sorgen um die Liquidität von Privatmarktanlagen, Rücknahmebeschränkungen bei Fonds und eine Attacke eines US-Leerverkäufers hatten das Vertrauen der Anleger erschüttert. Bei den Kursavancen dürfte es sich um einen ersten Bodenbildungsversuch handeln. Wie geht es nun weiter?
Ein Blick auf die ausländischen Konkurrenten zeigt, dass Partners Group mit der Kurserholung nicht allein dasteht. Die Aktien des US-Finanzinvestors KKR haben seit Mitte Oktober ebenfalls um rund 15 Prozent zugelegt. Bei Blackstone beträgt das Plus gut 12 Prozent.
Damit zeichnet sich eine breitere Erholung unter den Privatmarkspezialisten ab. Diese hatten zuvor ebenfalls unter der Skepsis gegenüber ihren Geschäftsmodellen gelitten. Inzwischen haben sich die Ängste der Investorinnen und Investoren etwas zerstreut - nicht zuletzt durch fallende Zinsen. Insbesondere in den USA sind die Renditen von beispielsweise 5- und 10-jährigen Treasuries von 5,1 respektive 5,3 Prozent (19-Jahre-Höchststände) auf 4.6 respektive 4,8 Prozent gefallen.
Ein weiterer Grund für die Erholung dürfte die Bewertung sein. Mitte Oktober wurde Partners Group mit dem rund 14-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne gehandelt. Das entsprach einem 14-Jahres-Tief. Seit dem Börsengang im Jahr 2006 war die Bewertung nur während der Finanzkrise 2009 und der Eurokrise 2011 noch niedriger gewesen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt nun bei 15,6x.
Und auch unter Analysten war die Stimmung ausgesprochen schlecht. Weniger als 40 Prozent der von Bloomberg erfassten Experten empfahlen die Aktie Mitte Oktober noch zum Kauf. Eine derart geringe Zustimmung hatte es letztmals 2014 gegeben. Diese Faktoren bildeten eine gute Voraussetzung für eine - zumindest kurzfristige - Gegenbewegung.
Trotz der jüngsten Kursavancen bleibt die Ausgangslage anspruchsvoll. Ob aus der Gegenbewegung eine nachhaltige Trendwende wird, hängt nun vor allem davon ab, ob die Mittelabflüsse bei den betroffenen Fonds nachlassen und das Unternehmen wieder höhere erfolgsabhängige Gebühren erwirtschaftet. Auch eine Belebung der Verkäufe oder Normalisierung der Bewertungen von Portfoliounternehmen - insbesondere im Software- und Tech-Bereich - wäre ein positives Signal. Schliesslich dürfte auch die Zinsentwicklung in den USA, Europa und der Schweiz den weiteren Kursverlauf beim Privatmarktspezialisten massgeblich beeinflussen.