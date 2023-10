Der Zuger Asset Manager ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und verwaltet mittlerweile Vermögen in der Höhe von 142 Milliarden US-Dollar. Auch die Mitarbeiterzahl ist stetig angestiegen: Ende Juni beschäftigte die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft in Vollzeitstellen gerechnet 1877 Menschen. Ausserdem wurde im ersten Halbjahr 2023 nach früheren Aussagen des Managements auch weiteres Geld in Technologie gesteckt.