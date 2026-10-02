Der «Global Value Sicav» gehört zu den sogenannten Evergreen-Fonds, für welche die Partners Group Anfang Juni 2026 einen Rücknahme-Stopp verfügt hatte. Im zweiten Quartal hatte der Fonds Rücknahmebegehren von Anlegern über 9,8 Prozent des Nettoanlagewerts (NAV) erlebt. Bei solchen Fonds sind Rücknahmen allerdings auf 5 Prozent des NAV pro Quartal beschränkt.