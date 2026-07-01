Diese umfasst eine Flotte von mehr als 1500 Fahrzeugen, die auf dem britischen Schienennetz im Einsatz sind. Insgesamt habe die Plattform rund 800 Millionen Pfund eingesammelt, die für die Konsolidierung von fünf Flotten und für künftige Investitionen verwendet würden, teilte die Zuger Investmentgesellschaft am Mittwoch mit. Die Fahrzeuge seien für jede Flotte für ihre spezifischen Bedürfnisse zusammengestellt. Dank langfristiger Leasing-Verträge generierten sie einen sichtbaren Cashflow.