Die Anleger des 6,6 Milliarden Euro schweren Global Value SICAV haben einer Aufspaltung in zwei Teilfonds zugestimmt. Damit will Partners Group auf die gestiegenen Rückgabewünsche von Investoren reagieren. An einer ausserordentlichen Generalversammlung vom vergangenen Freitag haben 83 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen die Umstrukturierung gutgeheissen, bestätigte Partners Group am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Zuerst hatte Bloomberg unter Berufung auf ein Anlegerschreiben darüber berichtet.