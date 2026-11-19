Vor wenigen Tagen bot ein Nestlé-Verwaltungsratsmitglied ein Stück mit Seltenheitscharakter: Das Mitglied des Aufsichtsgremiums verkaufte 40'000 Nestlé-Aktien im Wert von total 3,5 Millionen Franken. Eine derart umfangreiche Management-Transaktion gab es beim Lebensmittelkonzern aus der Westschweiz in den vergangenen drei Jahren so nicht mehr - und so weit reicht die Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) zurück. Ihr zufolge fand die letzte Veräusserung von über einer Million Franken im Dezember 2023 statt; sie belief sich auf knapp zwei Millionen Franken. Zukäufe in dieser Höhe gab es letztmals im August 2024, damals belief sich das Aktienpaket auf 1,8 Millionen Franken.
Die nun veräusserten Aktien über 3,5 Millionen Franken können also durchaus als Ausreisser unter den Management-Transaktionen bei Nestlé bezeichnet werden. Ganz von ungefähr kommt er wohl aber nicht. Die Titel des Unternehmens, das von CEO Philipp Navratil geführt wird, waren zwischen Anfang Oktober und Mitte November um etwas über 18 Prozent gestiegen und hatten dabei das höchste Niveau seit Mai 2025 erreicht. Gewinnmitnahmen sind daher die plausibelste Erklärung des jüngsten Management-Verkaufs.
Wie üblich bei derartigen Transaktionen musste das betreffende Mitglied der Konzernführung keine Gründe für seinen Verkauf angeben, auch nicht seinen Namen. Zudem ist es praktisch auszuschliessen, dass die Nestlé-Valoren in den jüngsten Handelstagen allein deshalb wieder nachgaben, weil das Management ein 3,5 Millionen Franken schweres Aktienpaket abgestossen hat. Dazu ist selbst dieser Wert im Verhältnis zur Börsenkapitalisierung von Nestlé schlicht zu klein. Allenfalls vorstellbar ist, dass andere Marktteilnehmer die Management-Transaktion als Verkaufssignal aufgefasst und entsprechend gehandelt haben.
Verkäufe auch bei Roche
Auch bei Roche hat ein Mitglied der obersten Führungsetage den Verkaufsknopf gedrückt. 2642 Partizipationsscheine für knapp 1,1 Millionen Franken verliessen das Depot eines Verwaltungsratsmitglieds, so eine SER-Meldung vom Montag. Dies, nachdem es schon im Oktober verschiedenen Managment-Transaktionen in Millionen-Franken-Höhe gab. Die aktuellste schliesst daher an einen schon bestehende Folge an und ist insofern keine Ausnahmeerscheinung wie bei Nestlé.
Ähnlich wie beim Lebensmittelkonzern liegen aber auch bei Roche Gewinnmitnahmen, allenfalls in Verbindung mit einem Mittelbedarf für private Vorhaben, als Grund für die Management-Transaktion nahe. Die Titel des Pharmakonzerns aus Basel begaben sich Anfang Oktober auf eine steile Kletterpartie, sodass sie sich bis Mitte November um mehr als 18 Prozent verbesserten und bei 410,90 Franken ein frisches Allzeithoch erklommen haben. Wer immer auch Roche-Anteilsscheine schon besessen hatte und diese um den Rekordstand herum veräusserte, hat Gewinne eingefahren.
Anders dürfte es sich beim Privatmarktspezialisten Partners Group verhalten. Eine SER-Meldung vom Dienstag weist den Verkauf von Partners-Group-Aktien im Umfang von nahezu 2,4 Millionen Franken aus; ein Mitglied der Geschäftsleitung hat die Transaktion ausgeübt. Es war die erste Veräusserung durch die Partner-Group-Chefetage seit vergangenem April. Sie durchbricht auch die Abfolge von teils sehr umfangreichen Zukäufen der zurückliegenden Monate.
Der Management-Verkauf folgte sodann zwar auf wieder steigende Notierungen des Titels im Oktober und zu Novemberbeginn. Die Avancen fanden jedoch auf schier historisch tiefem Kursniveau statt, was Gewinnmitnahmen als Grund für die Veräusserung nicht sehr wahrscheinlich aussehen lassen. Die Aktien der Finanzgesellschaft aus Baar stehen rund 61 Prozent unter dem Allzeithoch bei 1667 Franken aus dem November 2021 respektive 55 Prozent unter dem letzten Zwischenhoch von 1425 Franken aus dem Frühjahr 2025.
Derweil trafen zwei negative Analystenkommentare zu Partners Group ein. Am Donnerstag nahmen die zuständigen Analysten von Keefe, Bruyette & Woods (KBW) die Abdeckung des Titel auf, wobei sie diesen bei einem Preisziel von 550 Franken zum Verkauf empfahlen. Bereits vergangene Woche senkte die US-Bank Goldman Sachs das Rating auf «Sell» von «Neutral»; zugleich fiel das Kursziel auf 610 von 770 Franken.
Der Druck auf dem Privatmarktspezialisten könne im Jahr 2027 weiter bestehen, da die Zuflüsse in reife Evergreen-Fonds verhalten bleiben werden. «Wir haben eine deutliche Abschwächung der Wachstums- und Zuflussdynamik bei den reifen, semi-liquiden Produkten der Gruppe beobachtet, die sich vorwiegend an vermögende Privatkunden richten», schrieb Goldman-Sachs-Spezialist Carruthers in seiner Notiz der vergangenen Woche. Er ergänzte, dass die von ihm festgestellte Dynamik bei reifen Anlageprodukten eher ein für Partners Group spezifisches Phänomen und kein Hinweis auf eine allgemeine Schwachstelle im Privatmarktsektor sei.
Trotz der beiden jüngsten Negativeinschätzungen deutet der Analystenkonsens auf ein mittelfristiges Erstarken der Partners-Group-Valoren hin. Im Schnitt sehen die Experten den Titel bei 744 Franken, also rund 16,2 Prozent über der aktuellen Notiz. Sieben bei Bloomberg verzeichnete Anlageurteile lauten auf «Buy», neun auf «Hold» und drei auf «Sell».
Vier-Millionen-Franken-Verkauf bei Novartis
Bereits etwas weiter zurück liegt ein Aktien-Verkauf bei Novarits in Höhe von rund 4 Millionen Franken. Die entsprechende Meldung der Börsenaufsicht vom 10. November weist ein exekutives Verwaltungsratsmitglied beziehungsweise Mitglied der Geschäftsleitung als Verkäufer aus. Und auch hier: Nach dem Kurssturz im September haben sich die Aktien des Pharmakonzerns nicht nur erholt, just zum Auftakt dieser Woche haben sie bei 137,00 Franken auch ein neues Allzeithoch markiert. Es lag zirka 30 Prozent über dem Wert, den die Titel vor Jahresfrist noch hatten, sowie 85 Prozent über Stand des Novembers 2018.
Wer, wie das Mitglied des Novartis-Top-Managements, zu den inzwischen gestiegenen Kursen verkaufte, konnte - je nach exaktem Transaktionsdatum und bisheriger Haltedauer - einen mehr oder weniger ordentlichen Kursgewinn ins Trockene bringen.
Weitere Managementverkäufe gab es in den vergangenen Tagen bei Lonza und Ypsomed. Die Veräusserung von Lonza-Titeln im Wert von knapp 735'000 Franken geht auf ein exekutives Verwaltungsratsmitglied zurück und datiert gemäss SER-Meldung vom vergangenen Freitag. Bei Ypsomed trennten sich Top-Manager von vier Aktienpaketen im Gesamtwert von etwas mehr als 3,8 Millionen Franken. Ein Misstrauensvotum kann das kaum gewesen sein. Denn ein solches stünde im Widerspruch zum jüngsten Unternehmensbericht. Der Konzern aus Burgdorf lieferte vor einigen Tagen einen überzeugenden Halbjahresbericht, wobei der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026/27 angehoben wurde.
Nicht verkauft, sondern kräftig zugekauft hat die Führungsriege von Sonova. Die SER-Datenbank verzeichnet zwei Transaktionen, die sich gemeinsam auf knapp drei Millionen Franken belaufen und vom Dienstag datieren. Der Optimismus, den die Aktienkäufe ausstrahlen, wird von einem unerwartet soliden Leistungsausweis zum ersten Halbjahr sowie einer angehobenen Guidance für das Gesamtjahr gestützt. Das Unternehmen aus Stäfa stellte den Semesterbericht vergangene Woche vor. Marktbeobachter sagen, die Konzernführung habe dabei vor Zuversicht geradezu gestrotzt.