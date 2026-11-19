Vor wenigen Tagen bot ein Nestlé-Verwaltungsratsmitglied ein Stück mit Seltenheitscharakter: Das Mitglied des Aufsichtsgremiums verkaufte 40'000 Nestlé-Aktien im Wert von total 3,5 Millionen Franken. Eine derart umfangreiche Management-Transaktion gab es beim Lebensmittelkonzern aus der Westschweiz in den vergangenen drei Jahren so nicht mehr - und so weit reicht die Datenbank der Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation (SER) zurück. Ihr zufolge fand die letzte Veräusserung von über einer Million Franken im Dezember 2023 statt; sie belief sich auf knapp zwei Millionen Franken. Zukäufe in dieser Höhe gab es letztmals im August 2024, damals belief sich das Aktienpaket auf 1,8 Millionen Franken.