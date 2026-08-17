Das Mandat über 1 Milliarde Dollar umfasst eine flexible, offene Struktur mit einem nicht näher benannten institutionellen Investor und wird von Partners Group verwaltet. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Investmentgesellschaft zudem mehr als fünf Mandate in Asien abgeschlossen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Darunter war auch ein Mandat über 800 Millionen Euro für einen Staatsfonds.