Zu den hochrangigen Neueinstellungen im vergangenen Jahr zählen laut dem Sprecher unter anderem Tarak Mehta, Nicholas Smith Wang, Jennifer Hoh und Pete Zippelius. Die Aktien der Partners Group sind in diesem Jahr um rund 40 Prozent gefallen. Damit zählt das in Zug ansässige Unternehmen zu den Finanzwerten mit der schlechtesten Performance in Europa – in einer Zeit, in der Private-Equity-Gesellschaften generell unter anhaltendem Druck stehen. Eine kürzlich erfolgte Umstrukturierung im Management, bei der David Layton vom Posten des CEO auf die Position des Chief Investment Officer wechselte, konnte den Kursverfall bislang kaum stoppen.