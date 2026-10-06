Zuvor hatten sich rund drei Viertel der Investoren des «Partners Group Private Equity Limited» (PGPE) für einen Ausstieg aus dem Fonds ausgesprochen. Insgesamt wollten in einer Abstimmung PGPE-Investoren mit rund 74,1 Prozent der Aktien ihre Titel in sogenannte «Realisierungsaktien» umwandeln, wie einer PGPE-Mitteilung vom Montag zu entnehmen ist. Das liege klar über der angestrebten Schwelle von maximal 40 Prozent der Aktien. Damit wird der im Juni 2026 angekündigte Plan hinfällig, den Investoren die Wahl zwischen langfristigen «Beteiligungsaktien» und «Realisierungsaktien» zu geben.