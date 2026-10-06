Hohe Kursabschläge

Die seit 2007 an der Londoner Börse kotierte Gesellschaft, deren Investitionen von Partners Group verwaltet werden, umfasste per Ende Juli 2026 ein Vermögen von rund 770 Millionen Euro. Die PGPE-Titel werden laut Medienberichten mit Abschlägen von rund 40 Prozent auf den inneren Wert gehandelt. Laut dem Verwaltungsrat sehen sich zahlreiche in Grossbritannien kotierte Investmentfonds mit solchen Abschlägen konfrontiert.