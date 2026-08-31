Der alternative Vermögensverwalter aus Zug muss Fristen verlängern. Es geht um Schulden bei Emeria SASU, der Ammega Group und Breitling. Alle drei Unternehmen haben Milliarden-Schulden, die 2027 bis 2028 fällig werden. Das ist eine knappe Frist in der Unternehmensfinanzierung. Die Kredite aller drei Firmen handeln weit unter ihrem Nennwert. Dies deutet auf eine finanzielle Belastung hin. Zudem wurden die Bonitätsratings auf das niedrigste Ramsch-Niveau herabgestuft.