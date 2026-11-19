Es ist bereits das zweite negative Analystenvotum innert Wochenfrist. Zuvor hatte Goldman Sachs die Aktie auf «Sell» von «Neutral» herabgestuft und das Kursziel auf 610 von 770 Franken gesenkt. Die Goldman-Sachs-Analysten rechnen damit, dass die Zuflüsse in die etablierten Evergreen-Fonds auch 2027 schwach bleiben. Neue Produkte und Partnerschaften dürften das nur teilweise ausgleichen.