Die US-Investmentbank Keefe, Bruyette & Woods (KBW) startet die Abdeckung von Partners Group mit dem Rating «Underperform» und einem Kursziel von 550 Franken. Das ist derzeit das tiefste Kursziel unter allen Analysten. Es liegt rund 14 Prozent unter dem aktuellen Kurs.
Es ist bereits das zweite negative Analystenvotum innert Wochenfrist. Zuvor hatte Goldman Sachs die Aktie auf «Sell» von «Neutral» herabgestuft und das Kursziel auf 610 von 770 Franken gesenkt. Die Goldman-Sachs-Analysten rechnen damit, dass die Zuflüsse in die etablierten Evergreen-Fonds auch 2027 schwach bleiben. Neue Produkte und Partnerschaften dürften das nur teilweise ausgleichen.
Die Evergreen-Fonds sollen Privatanlegern den Zugang zu Privatmarktanlagen ermöglichen. Partners Group hat selbst mittelfristig Nettoabflüsse von 10 bis 20 Milliarden Dollar aus diesen Fonds in Aussicht gestellt. Weil die Rücknahmegesuche dieses Jahr stark gestiegen sind, hat das Unternehmen Rückzüge zudem beschränkt. Ausserdem geriet Partners Group ins Visier eines Leerverkäufers, der Zweifel an den Bewertungen äusserte, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.
Dazu kommt ein Verkauf aus der Chefetage. Laut SIX Exchange Regulation, der unabhängigen Regulierungs- und Überwachungsorganisation der Schweizer Börse, hat ein exekutives Verwaltungsratsmitglied, das auch der Geschäftsleitung angehört, am 17. November Aktien für fast 2,4 Millionen Franken verkauft. Es ist der erste grössere Titelverkauf aus dem obersten Kader seit Mitte April.
Doch die Anleger lassen sich am Donnerstag davon nicht aus der Ruhe bringen. 20 Minuten nach Handelsbeginn notiert die Partners-Group-Aktie mit 0,1 Prozent im Plus bei 641 Franken. Der Swiss Market Index (SMI) gibt gleichzeitig 0,14 Prozent nach auf 14'865,84 Punkte.
Die Analysten sind insgesamt geteilter Meinung. Gemäss Daten von Bloomberg empfehlen sieben die Aktie zum Kauf, neun zum Halten und drei zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 743,94 Franken. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 16,1 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.