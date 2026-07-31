Der Käufer will die Zabka Group für umgerechnet rund 8,6 Milliarden Dollar übernehmen und startet dazu ein freiwilliges Übernahmeangebot, wie aus einer Mitteilung vom Freitag hervorgeht. Partners Group sowie weitere Grossaktionäre mit zusammen rund 57 Prozent der Aktien haben sich verpflichtet, ihre Anteile im Rahmen des Angebots anzudienen, wie es heisst. Der Angebotspreis liegt bei umgerechnet rund 8,48 Dollar je Aktie. Finanziert werden soll die Transaktion über vollständig zugesagte Kreditfazilitäten.