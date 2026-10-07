Die Führungskräfte entwickeln erfinderische Antworten in einer Zeit mit hohem Druck auf das Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Welle von Rücknahmeanträgen bei den Evergreen-Fonds – welche Auszahlungen in regelmässigen Abständen erlauben – traf die Firma in diesem Jahr zusammen mit einer Shortseller-Attacke. Der Shortseller warf Partners Group eine weitverbreitete Überbewertung von Anlagen vor. Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr um 38 Prozent gefallen. Damit ist sie der schwächste Wert im MSCI-Branchenindex für europäische Finanzunternehmen.