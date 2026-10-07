Seit Monaten versuchen die Top-Manager von Partners Group eine Lösung für die erhöhten Rücknahmeanträge zu finden. Die Entwicklung der älteren Portfolios hinkte denjenigen einiger Konkurrenten hinterher. Letzte Woche präsentierte Partners Group die Lösung für einen ihrer Flaggschiff-Private-Equity-Fonds, den 6,6 Milliarden Euro schweren Global Value SICAV. Der unerprobte Ansatz könnte als Vorlage dienen – falls er funktioniert.
Partners Group erstellt zwei Subportfolios. Ältere Vermögenswerte kommen in ein Paket. Eine kleinere Anzahl neuerer Anlagen mit Aussicht auf höhere Renditen kommt in ein anderes Paket. Der Schritt soll Anlegern mit Ausstiegswunsch eine Möglichkeit zum Ausstieg bieten. Langfristig orientierte Anleger können gleichzeitig in den vielversprechenderen Anlagen des Fonds investiert bleiben.
Die Führungskräfte entwickeln erfinderische Antworten in einer Zeit mit hohem Druck auf das Unternehmen mit Sitz in Zug. Die Welle von Rücknahmeanträgen bei den Evergreen-Fonds – welche Auszahlungen in regelmässigen Abständen erlauben – traf die Firma in diesem Jahr zusammen mit einer Shortseller-Attacke. Der Shortseller warf Partners Group eine weitverbreitete Überbewertung von Anlagen vor. Die Aktie des Unternehmens ist in diesem Jahr um 38 Prozent gefallen. Damit ist sie der schwächste Wert im MSCI-Branchenindex für europäische Finanzunternehmen.
Im vergangenen Monat ernannte Partners Group die Firmenveteranen Roberto Cagnati und Juri Jenkner zu Co‑CEOs. Sie lösen David Layton ab, der Chief Investment Officer wird. Cagnati war zuletzt Leiter Portfoliolösungen und Chief Risk Officer. Jenkner beaufsichtigte die Geschäftsentwicklung.
Die Aktionäre müssen der Portfolioaufteilung noch zustimmen. Partners Group erwägt jedoch bereits, den Ansatz für andere grosse Evergreen-Fonds zu übernehmen. Dazu gehört der 14,4 Milliarden Dollar schwere US Master Fund. Das sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die wegen interner Informationen anonym bleiben wollte.
Der Global Value Fund führte im Juni erstmals eine Rücknahmebeschränkung von 5 Prozent des Nettoinventarwerts pro Quartal ein. Zuvor waren die Auszahlungsanträge im zweiten Quartal auf geschätzte 9,8 Prozent angestiegen. Die Anträge für das dritte Quartal haben laut einer Mitteilung an Vermögensberater erneut die Marke von 5 Prozent erreicht.
Eine Aufteilung des Fonds könne Sinn machen, «soweit sie verschiedenen Anlegern unterschiedliche Wege für Liquidität und Rendite bietet», sagte Mara Dobrescu, Senior Principal bei Morningstar. Allerdings hänge «der Erfolg des Ansatzes letztlich davon ab, wie die Vermögenswerte wirklich zwischen den zwei Paketen aufgeteilt werden und ob zukünftige Ausstiege die zugrunde liegenden Bewertungen bestätigen».
Ein Sprecher von Partners Group sagte, das Unternehmen sei zuversichtlich, dass die Strategie zu einer Blaupause für die Branche werde. Die Aktien von Partners Group lagen am Mittwoch in Zürich 0,7 Prozent im Minus.
«Bei dieser Entwicklung geht es nicht um Liquiditätsüberlegungen», teilte Partners Group in einer Erklärung mit. «Es geht vielmehr darum, wie die grössten Evergreen-Fonds weiterhin konsequent in die wachsenden Möglichkeiten auf den privaten Märkten investieren können, wenn sie aus ihren regulären Zuflussdynamiken herausgewachsen sind.»
Dobrescu fügte hinzu, dass Partners Group vor keinem einzigartigen Problem stehe. Verzögerte Ausstiege aus Private-Equity-Investitionen betreffen einen grossen Teil der Branche. Partners Group könnte davon jedoch besonders betroffen sein. Grund dafür ist die langjährige Strategie, Privatpersonen Zugang zu solchen Anlagen zu vermarkten. Diese Anlegergruppe neigt bei sinkendem Vertrauen eher dazu, Geld abzuziehen.
Das Unternehmen gab am Montag bekannt, einen separaten, an der Londoner Börse kotierten Trust im Umfang von 469 Millionen Euro abzuwickeln. Eine Mehrheit der Anleger hatte den Wunsch geäussert auszusteigen.
Dieser Schritt sollte eine Lösung für die weitverbreiteten Abschläge bieten, unter denen börsenkotierte Private-Equity-Fonds derzeit leiden. Einige Anleger hätten signalisiert, an anderer Stelle bei der Gesellschaft zu investieren, teilte Partners Group am Montag mit.
Dennoch teilen die grösseren Evergreen-Vehikel und der Investment-Trust von Partners Group dasselbe Problem: Viele ihrer Investitionen stammen aus den schwierigen Jahrgängen der Covid-Ära. Sie liefern daher weniger wahrscheinlich bessere Renditen als jüngere Fonds von grösseren US-Konkurrenten wie Blackstone und Ares Management.
Das Problem älterer Evergreens wird dadurch verschärft, dass der Sektor in den Jahren 2021 und 2022 stark wuchs. Damals sahen die historischen Renditen von Private Equity besser aus.
Starke Nettozuflüsse können Evergreen-Manager unter Druck setzen, Geld schneller zu investieren. Dies geschieht manchmal in Phasen, in denen die Deal-Aktivität und die Bewertungen bereits hoch sind. Nettorücknahmen können die Manager hingegen dazu veranlassen, Liquidität zu schonen. Das kann ihre Fähigkeit einschränken, bei attraktiveren Preisen zu investieren.
Partners Group habe erwogen, die Gesamtgrösse ihrer Evergreen-Fonds zu reduzieren, sagte Verwaltungsratspräsident Steffen Meister im Juni gegenüber Bloomberg News.
Weg zur Liquidität
Doch der Schritt von Partners Group, Anlegern in mehreren Vehikeln einen gezielteren Weg zur Liquidität anzubieten, wirft Fragen auf. Einige Beobachter fragen sich, ob potenzielle Käufer der Portfoliounternehmen härter verhandeln könnten.
Die Schaffung eines «Ausschüttungsfonds» beim viel grösseren Global Value SICAV könne die Ausstiege des Investment-Trusts von Partners Group beeinflussen, schrieb Peel-Hunt-Analyst Markuz Jaffe am Dienstag in einer Kundenmitteilung. Grund sei die Wahrnehmung, dass Anleger Liquidität aus von Partners Group verwalteten Vehikeln suchen.
Fünf der zehn grössten Portfoliounternehmen von Global Value gehören auch zu den zehn grössten Beteiligungen des in London kotierten Trusts. Dazu zählen der Klimaanlagen- und Elektroteile-Hersteller DiversiTech sowie der Immobiliendienstleister Emeria.
Allerdings haben einige der neueren Private-Equity-Investitionen von Partners Group ein stärkeres Gewinnwachstum verzeichnet als je zuvor in der 30-jährigen Firmengeschichte. Im Infrastrukturbereich schnitten die neueren Evergreen-Fonds der Firma zudem besser ab als viele grosse Konkurrenten, wie aus einem aktuellen Research-Bericht von Goldman Sachs hervorgeht.
Verdreifachung des Vermögens
Partners Group teilte letzte Woche mit, dass die geplante Fondsaufteilung den Plan nicht behindern werde. Das Unternehmen will das verwaltete Vermögen bis 2033 auf 450 Milliarden Dollar verdreifachen.
Dies wird teilweise davon abhängen, ob die Vertriebspartner des Vermögensverwalters – darunter UBS, Deutsche Bank und die österreichische Erste Group Bank – weiterhin Nachfrage bei ihren wohlhabenden Kunden sehen.
Vorerst sei das Erreichen des Ziels «eindeutig ein Kraftakt», sagte Barclays-Analyst Michael Sanderson. Einige Jahre mit geringem oder keinem Wachstum des verwalteten Vermögens in den Jahren 2026 und 2027 aufgrund der höheren Evergreen-Rücknahmen würden Probleme schaffen.
«Diese Partners-Group-spezifischen Herausforderungen kommen zu den aktuell allgemein schwierigen Bedingungen der Branche bei Wertschöpfung, Realisierungen und Mittelbeschaffung hinzu.»
(Bloomberg/cash)