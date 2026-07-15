Bei Partners Group betrafen die Abzüge bisher vor allem drei Evergreen-Fonds, während über 30 weitere ähnliche Anlagegefässe Zuflüsse verbuchten. Bei herkömmlichen Anlagen in nicht börsennotierte ‌Unternehmen (Private Equity), Infrastruktur (Private Infrastructure) oder Firmenkredite (Private Credit) ist das Geld über die Laufzeit von oftmals zehn Jahren gebunden, Evergreen-Fonds können dagegen in begrenztem Ausmass versilbert werden. Doch Fondshäuser können die Abzüge pro Quartal üblicherweise bei fünf Prozent des Fondsvolumens deckeln. Zu diesem ​sogenannten «Gating» kam ​es auch bei einer Reihe von Fonds anderer Anbieter.