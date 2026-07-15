Vor allem Privatkunden wollen ​sich zunehmend von ausserbörslichen Anlagen trennen, indem sie Anteile an die Fondsanbieter zurückgeben. ‌Während das Geld bei herkömmlichen Anlagen in nicht börsennotierte Unternehmen (Private Equity), Infrastruktur (Private Infrastructure) oder Firmenkredite (Private Credit) über die Laufzeit von ​oftmals ​zehn Jahren gebunden ist, können ⁠Evergreen-Fonds in begrenztem Ausmass versilbert werden. Doch ​Fondshäuser können die ⁠Abzüge pro Quartal üblicherweise bei fünf Prozent des Fondsvolumens deckeln. Dieses ‌sogenannte «Gating» passierte auch bei einer Reihe von Fonds anderer Anbieter.