Der Relief-Partner NeuroRx sei mit der in San Francisco beheimateten Quantum Leap Healthcare Collaborative (QLHC) eine Vereinbarung zur Beteiligung an klinischen Studien eingegangen, in deren Rahmen das Medikament Zyesami (Aviptadil) in die sogenannte I-SPY-COVID-19-Studie aufgenommen werde, teilte Relief am Montag mit.

Quantum Leap ist den Angaben zufolge der Sponsor dieser Plattform-Studie, die mehrere Wirkstoffe zur Behandlung von Patienten untersucht, die an einer kritischen Covid-19-Erkrankung leiden und in der Klinik oder sogar auf der Intensivstation betreut werden.

Die Aufnahme in die I-SPY-COVID-19-Studie folge dabei einem Aufruf des US-Gesundheitsministeriums und des US-Verteidigungsministeriums zur Untersuchung von Wirkstoffkandidaten gegen Covid-19-Erkankungen.

Dem Medikament Zyesami wurde von der US-Zulassungsbehörde FDA vor einiger Zeit der Fast-Track-Status zur Behandlung von Patienten mit einer kritischen Covid-19-Erkankung mit Atemversagen erteilt. Vor kurzem wurde allerdings bekannt, dass die von Relief beantragte Notfallzulassung abgelehnt wurde.

