So beginne Roche gerade, die Früchte dieser Arbeit zu ernten. Mehrere neue Produkte stünden kurz vor der Zulassung und Markteinführung, und die Pipeline fülle sich weiterhin in raschem Tempo. Der Konzern könne nun seine M&A-Aktivitäten zurückfahren und in seine Markteinführungen sowie in die Pipeline investieren. Die geringeren Risiken in der Pipeline sorgten zudem für eine bessere Visibilität von Wachstum und Gewinnen über mehrere Jahre, so der Experte von Vontobel.