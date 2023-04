Wie durchzogene die Entwicklung in Europa ist, zeigt Thomas Gitzel, Chefökonom bei der VP Bank, an zwei Sachverhalten auf. Zwar schlage sich die Wirtschaft des gemeinsamen Währungsraumes insgesamt deutlich besser als befürchtet. "Der Dienstleistungssektor frohlockt und schiebt das Wachstum an. Doch die Wirtschaft läuft damit nur auf einem Zylinder; das verarbeitende Gewerbe bleibt angeschlagen. Weil es am zweiten Zylinder fehlt, werden die Wachstumsraten nicht besonders üppig ausfallen", so Gitzel.