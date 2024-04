Auswirkungen des Ukrainekrieges

Gleichzeitig muss wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine mit Ernteausfällen in diesem wichtigen Exportland gerechnet werden. In Südeuropa und Nordafrika setzt zunehmende Trockenheit den Pflanzen zu. Marokkos Hartweizen-Ernte wird in diesem Jahr voraussichtlich um die Hälfte einbrechen. In Frankreich drohen wegen sintflutartiger Regenfälle die schlechtesten Erträge seit der Jahrtausendwende.