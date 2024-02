Das Genfer Unternehmen in Familienbesitz, das für seine Grandes Complications, die Calatrava-Kleideruhr und die Nautilus-Sportmodelle bekannt ist, erhöhte die Preise am 1. Februar um durchschnittlich etwa 7 Prozent, wie aus den Informationen auf der Website hervorgeht. Der Preis des Modells 5236 mit ewigem Kalender in Platin beispielsweise stieg von rund 124’000 auf 141’500 Franken.