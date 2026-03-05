Getragen wurde das ⁠Geschäft von der Life-Science-Sparte, die organisch um vier Prozent zulegte. ​Besonders kräftig fiel das Wachstum ⁠im Geschäft mit Produkten für die Arzneimittelherstellung mit einem Plus von fast elf Prozent aus. Die Gesundheitssparte ‌verzeichnete einen organischen Zuwachs von 3,7 Prozent, wobei sich Mavenclad mit einem Umsatzplus von fast 17 Prozent erneut als Verkaufsschlager erwies. Einen weiteren Beitrag leistete die nach der Übernahme der ‌US-Firma SpringWorks neu geschaffene Sparte für seltene Krankheiten. Ein gemischtes Bild zeigte sich ​im Elektronikgeschäft, das organisch um 0,6 Prozent schrumpfte: Einer vom KI-Boom angetriebenen Nachfrage nach Materialien für Halbleiter stand ein deutlicher Rückgang im Geschäft mit Anlagen und Dienstleistungen wegen Projektverzögerungen bei Kunden gegenüber.