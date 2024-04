Senkung qualifiziertes Mehr

Angenommen wurde an der Generalversammlung auch ein Antrag von zCapital, der eine Senkung des qualifizierten Mehrs von 75 Prozent auf zwei Drittel der Stimmen bei Abstimmungen an der Generalversammlung verlangte. Der Vorschlag erhielt an der Generalversammlung eine Zustimmung von 76,3 Prozent.